нужно по 500-1000 символов за тему. в низ 4-6 ключевиков будет. Вас рекомендовал Роман. росарматорг
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Закрыт
4 года назад
нужно по 500-1000 символов за тему. в низ 4-6 ключевиков будет. Вас рекомендовал Роман. росарматорг
Составление семантики, 8 видов услуг и подуслуги в них. Раставление меттатегов(тайтл, дискрипшин,н1,н2) заливка текста на сайт. часть текста есть. часть нужно будет заказать. вордпресс, на сайте установлен Шаблонер.
Нужен сайт под ключ, сделать качественно. с облоком тегов, и сменяющими картинками. И Что бы можно было его раскрутить в поисковике. пример stal-rezerv.ru, http://www.truba-msk.com/truby-bolshogo-diametra/lezhalye/