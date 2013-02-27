lenar16

Ленар lenar16

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

katrink-8281
Екатерина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
4 балла
4 года назад
Текста для сайта по продаже металлопроката.
Работа мною выполнена в срок без нареканий и замечаний, но оплаты так и не поступило, на связь заказчик не выходит.