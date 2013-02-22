Перевод c английского, французского и немецкого русский и обратно
Свободно владею немецким, английским и французским языками, на всех трех происходит повседневное общение с носителями языка.
Окончил языковую школу в России(французский, английский), учился в Германии(Археология, Философия - учеба на немецком языке, которым я овладел на высоком уровне за 7 лет проживания в Германии).
Регулярно перевожу тексты на некоммерческой основе, решил заняться этим профессионально.
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