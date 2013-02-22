Перевод c английского, французского и немецкого русский и обратно

Свободно владею немецким, английским и французским языками, на всех трех происходит повседневное общение с носителями языка.

Окончил языковую школу в России(французский, английский), учился в Германии(Археология, Философия - учеба на немецком языке, которым я овладел на высоком уровне за 7 лет проживания в Германии).

Регулярно перевожу тексты на некоммерческой основе, решил заняться этим профессионально.