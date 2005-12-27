В крупный медиа-холдинг требуется Sales manager в отдел интернет-проектов. Требования: 22-29 лет, желательно муж., обязательно опыт разработки и продвижения (продаж) интернет-сайтов, проведение аудита сайтов, развитые коммуникативные навыки, ориентация на результат, презентабельная внешность, умение ...
- $1500Экономика и Право2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1500
В крупную компанию - системный интегратор срочно требуется специалист по Oracl для внедрения билингвой сис-мы (г.Москва). Требования: 20-26 лет, в/о (инф.технологии), без опыта работы, теоретическое знание Oracl, технический англ.яз, быстрая обучаемость, командировки. Условия: З/П – ...Базы данных3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
В крупную туристическую компанию требуется программист, мужчина, 21-35 лет, В/О, гражданство РФ, Беларусь для участия в проектах, поддержки пользователей по внутренним программам, участия в доработках программ. Требования: Знание .NET, MS SQL Server, анг.яз. базовый, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад
В международную компанию - разработчик требуется Web-программист. Требования: Опыт работы от 4-х лет, знания: ASP/.NET и SQL Server, опыт программирования на JavaScript, Visual Basic.NET, C#.NET, Perl, знание анг.яз. Условия: З/П – до 2000$, оформление по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад