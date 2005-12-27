В крупную туристическую компанию требуется программист, мужчина, 21-35 лет, В/О, гражданство РФ, Беларусь для участия в проектах, поддержки пользователей по внутренним программам, участия в доработках программ. Требования: Знание .NET, MS SQL Server, анг.яз. базовый, ...