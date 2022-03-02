Графический дизайнер, иллюстратор, писатель, дизайнер одежды

Я - творчество. 

Все с чем я работаю могу превратить в нечто особенное.

Обожаю работать с иллюстрациями к сказкам, стихам, книгам. Обложка к музыкальному альбому? Почему бы нет.

Умею создавать креативные векторные иконки на разные темы.

Сейчас занимаюсь кастомом одежды и лепкой из полимерной глины.

Мечтаю поработать со стикерами, логотипами и иллюстрациями. Может даже с созданием персонажей для компьютерных, мобильных, настольных игр. Я готова ко всему и сразу!

Большой потенциал и желание создавать. Я трудолюбивая и ответственная. Единственное не со всеми программами на «ты», но зато быстро учусь~

ах да как я забыла про любовь к написанию рассказов и сказок. Я люблю придумывать разные истории и рисовать к ним небольшие раскадровки.

Люблю рисовать миниатюры комнат и домов.

программы: sai, photoshop, CorelDraw, Autocad, Adobe Illustrator, не ножки 3d max.