levinaelizaweta

Елизавета levinaelizaweta

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа по настройке интернет-магазина на Magento

    Доброго дня. Необходимо настроить интернет-магазин на платформе Magento. Шаблон подобран. Так же потребуется установка дополнительных модулей, дополнение шаблона подготовленным дизайном. Интернет-магазин необходимо будет сопровождать в течение времени запуска рекламы и начала работы по seo-оптимизации. Шаблон: http://preview.themeforest.net/item/styler-mega-shop-magento-theme/full_screen_preview/15560425

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад