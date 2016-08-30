levinaelizaweta

Доброго дня. Необходимо настроить интернет-магазин на платформе Magento. Шаблон подобран. Так же потребуется установка дополнительных модулей, дополнение шаблона подготовленным дизайном. Интернет-магазин необходимо будет сопровождать в течение времени запуска рекламы и начала работы по seo-оптимизации. Шаблон: http://preview.themeforest.net/item/styler-mega-shop-magento-theme/full_screen_preview/15560425