Требуются заголовки на сайт автосервиса ! На темы ( ремонт двигателя, ремонт подвески, проточка тормозных дисков, развал схождение., и т.д............ для понимания даю ссылку на старый сайт в котором все страницы есть(http://lider-avtocenter.ru). заказ заголовков делается ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям максимальный объем файла — 10 МБ формат изображения — JPG, PNG или GIF. размер изображения:для стандартных — от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне;при соотношении сторон 3:4/4:3 предпочтительней Максимальный размер для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать страницу в уже существующем сайте Автосервиса --- Интернет-магазин по автозапчастям с подключением по АРI (возможностью подключиться к поставщикам) (кроссы)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
АВТОСЕРВИС . Сделать оптимизацию страниц на сайте. Не меняя текстов сайта но изменить внешний вид страниц с целью поднятия конверсии! Сделать более продаваемыми ! Прописать грамотно страницы по маркам и добавить несколько новых марок . Инфографика на ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад