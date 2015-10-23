Сохраните ваше время и деньги, совершая свой проект со мной.
Выбирая меня вы получаете:
-тщательный анализ ваших потребностей
-получить быстрые ответы на ваши вопросы
-результаты с течением времени
5 причин, чтобы работать со мной:
1) используется индивидуальный подход;
2) выгоду от уровня технических знаний;
3) получить тщательную поддержку;
4) ваши сроки соблюдаются;
5) без сюрпризов - я сообщаю только хорошие новости, но если проблема появляются, я не буду её скрывать и делать её прозрачной. Никаких сюрпризов!
Код вашей мечты сo мной
Описание услуг
-Система управления (CMS): Индивидуальная CMS
-Блоги: WordPress и пользовательские построение блогов
-Форумы: phpBB, Справка и пользовательские построенные форумы
-Электронной коммерции веб-сайты: пользовательские тележки, несколько платежных систем
-Web-услуги обслуживания и поддержки
-Программирование ООП
-AJAX используется для улучшения работы пользователей