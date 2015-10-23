Пользовательских веб разработки PHP/SQL/HTML/CSS/JQUERY/AJAX

Сохраните ваше время и деньги, совершая свой проект со мной.

Выбирая меня вы получаете:

-тщательный анализ ваших потребностей

-получить быстрые ответы на ваши вопросы

-результаты с течением времени

5 причин, чтобы работать со мной:

1) используется индивидуальный подход;

2) выгоду от уровня технических знаний;

3) получить тщательную поддержку;

4) ваши сроки соблюдаются;

5) без сюрпризов - я сообщаю только хорошие новости, но если проблема появляются, я не буду её скрывать и делать её прозрачной. Никаких сюрпризов!

Код вашей мечты сo мной

Описание услуг

-Система управления (CMS): Индивидуальная CMS

-Блоги: WordPress и пользовательские построение блогов

-Форумы: phpBB, Справка и пользовательские построенные форумы

-Электронной коммерции веб-сайты: пользовательские тележки, несколько платежных систем

-Web-услуги обслуживания и поддержки

-Программирование ООП

-AJAX используется для улучшения работы пользователей