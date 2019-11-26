Full Stack Developer

Здравствуйте! Я программист и дизайнер, с опытом разработки CRM и CMS систем. В данный момент, работаю с командой и готовлю CMS нацеленную на профессиональные и сложные интернет-магазины.

До этого занимался, и периодически занимаюсь сейчас разработкой сайтов, которые нацелены в первую очередь на решение Ваших бизнес задач. Проектирую сайты, которые приведут Вам горячих клиентов, а ваши менеджеры будут лишь обрабатывать заявки (заказы), а не лидов.

Считаю, что реклама не эффективна без качественного продукта. Поэтому если Вы готовы получать и повышать маржу своей компании, тогда вы обратились по адресу 

п.с. могу объективно рассчитать стоимость своей работы. С предложениями сделать за плюшки или в качестве благотворительности не рассматриваю, это вам не ко мне.

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