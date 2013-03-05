makaveli403305

Необходимо написать пресс-релиз для сайта po-zaprosu . ru Оставляйте заявки, ЛС не писать!
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз для сайта po-zaprosu . ru Оставляйте заявки, ЛС не писать!
Необходимо настроить чтобы запускались linux приложения из под FreeBSD
Необходимо создать баннер 728 на 90 для рекламы партнерской программы partners . po-zaprosu . ru
Необходимо написать коммерческое предложения для сервиса po-zaprosu . ru/org/
Необходимо написать несколько текстов для сайта po-zaprosu.ru 1. Текст главной страницы для покупателя(описание сервиса) 2. Текст главной страницы для организации(описание сервиса)