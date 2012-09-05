mamedov

Акбер mamedov

 
31 годРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
chegevera
Вера 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Графическое изображение ледового катка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
от $30
от 10 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $70
от 10 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 31 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 31 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги