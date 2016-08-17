managerfrjob

Никита managerfrjob

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по настройке таргетинга ВК

    Ищем специалиста для выполнения 3 проектов по настройке таргетированой рекламы vk.comКаждая настройка имеет фиксированную оплату + KPI Задача таргетолога:1. Подобрать целевые сегменты аудитории (используя Церебро таргет, доступ предоставляем)2. Запустить рекламные объявления по сегментам (тизеры ищем в ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прозвон кандидатов на вакансию (собеседование)

    Всех приветствую! Есть задача – прозвонить порядка 100 кандидатов, задать ряд вопросов – если ответы хорошие (критерии описаны) – пригласить на собеседование. Звонки по РоссииДля оперативной связи оставляйте skype

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать несложного телеграм бота для онлайн-чата

    Приветствую всех!  Необходимо написать простейшего бота на базе Telegram. Язык – php.  При подключении к боту и для начала работы с ним необходима авторизация (к примеру «/pass 1234»). До авторизации никакой ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать скрипт динамического контента

    Сделать скрипт, который в зависимости от utm-метки подставлял бы на страницу сайта свой контент средствами javascript. Для понимания как работает – yagla.ru Для тестирования подойдет просто смена заголовка h1. Скрипт должен менять заголовок очень быстро, чтобы не ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решение технических задач

    Приветствую! Ищем человек для решения ряда технических задач по сайтам, следующего формата : 1) Установка кода виджета на различные CMS 2) Проведение простых правок по сайту (изменение и корректировка блоков) 3) Ряд других задач Для оперативной связи оставляйте skype

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по рекламе в группах vk! Продвижение видео

    Приветствую всех специалистов! Ищем человека, который профессионально занимается рекламой в социальных сетях (закупка рекламных постов) О проекте: Есть YouTube-канал с видео-интервью известных политиков, спортсменов, бизнесменов Задача: За счет четкого размещения в группах привлечь большое кол-во живых людей, кто будет смотреть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • На разовый проект ищем специалиста для обработки входящих заявок.

    Всех приветствую! Ищем менеджера по продажам франшизы для обработки входящего потока заявок. От вас – хороший опыт в продажам, большим плюсом будет успешный опыт в продаже франшиз От нас – поток теплых заявок, отличный продукт, хорошая мотивация Для оперативной ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск 5 специалистов по продажам.

    Всех приветствую!   Ищем специалиста по подбору персонала   Задача – активный поиск по резюме hh.ru (есть открытая база)   Нужно находить людей по критериям, проводить первичное собеседование, рассказывать о компании и приглашать на очное ...

    Рекрутинг (HR)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад