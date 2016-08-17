managerfrjob

Сделать скрипт, который в зависимости от utm-метки подставлял бы на страницу сайта свой контент средствами javascript. Для понимания как работает – yagla.ru Для тестирования подойдет просто смена заголовка h1. Скрипт должен менять заголовок очень быстро, чтобы не ...