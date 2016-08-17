managerfrjob

Ищем специалиста для выполнения 3 проектов по настройке таргетированой рекламы vk.comКаждая настройка имеет фиксированную оплату + KPI Задача таргетолога:1. Подобрать целевые сегменты аудитории (используя Церебро таргет, доступ предоставляем)2. Запустить рекламные объявления по сегментам (тизеры ищем в ...
- Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всех приветствую! Есть задача – прозвонить порядка 100 кандидатов, задать ряд вопросов – если ответы хорошие (критерии описаны) – пригласить на собеседование. Звонки по РоссииДля оперативной связи оставляйте skypeСлужба поддержки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую всех! Необходимо написать простейшего бота на базе Telegram. Язык – php. При подключении к боту и для начала работы с ним необходима авторизация (к примеру «/pass 1234»). До авторизации никакой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать скрипт, который в зависимости от utm-метки подставлял бы на страницу сайта свой контент средствами javascript. Для понимания как работает – yagla.ru Для тестирования подойдет просто смена заголовка h1. Скрипт должен менять заголовок очень быстро, чтобы не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Ищем человек для решения ряда технических задач по сайтам, следующего формата : 1) Установка кода виджета на различные CMS 2) Проведение простых правок по сайту (изменение и корректировка блоков) 3) Ряд других задач Для оперативной связи оставляйте skypeСлужба поддержки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую всех специалистов! Ищем человека, который профессионально занимается рекламой в социальных сетях (закупка рекламных постов) О проекте: Есть YouTube-канал с видео-интервью известных политиков, спортсменов, бизнесменов Задача: За счет четкого размещения в группах привлечь большое кол-во живых людей, кто будет смотреть ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Всех приветствую! Ищем менеджера по продажам франшизы для обработки входящего потока заявок. От вас – хороший опыт в продажам, большим плюсом будет успешный опыт в продаже франшиз От нас – поток теплых заявок, отличный продукт, хорошая мотивация Для оперативной ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всех приветствую! Ищем специалиста по подбору персонала Задача – активный поиск по резюме hh.ru (есть открытая база) Нужно находить людей по критериям, проводить первичное собеседование, рассказывать о компании и приглашать на очное ...Рекрутинг (HR)9 заявокЗакрыт9 лет назад