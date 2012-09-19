Нужно создать дизайн для сайта-визитки. Условия: Оплата осуществляется только после разработки. Указывайте свои пожелания по оплате. Приоритет отдается киевлянам. Все подробности согласовываются с выбранными кандидатами индивидуально. Всем заранее спасибо за сообщения.