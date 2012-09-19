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Нужен простой, но вместе с тем, нешаблонный, удобный и функциональный дизайн сайта (лендинг-пейдж). Спортивная тематика. На сайте изначально будут иметься следующие разделы: [list=1][*]Страница брендинга. Главное меню, картинка-заставка (часть брендинга), краткая информация о мероприятиях, дистанции, ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать 1000 фотографий: минимальная ретуш, цветокоррекцияОбработка фотографий49 заявокЗакрыт8 лет назад
Для создания корпоративного сайта необходим специалист Liferay Portal. Структура сайта простая. Необходимы средства для совместной работы, общие календари и списки контактов, уведомления (включая уведомления по электронной почте) и прочие возможности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт-визитку на CMS Joomla с возможностью подключения модуля магазина с оплатой картой и формой регистрации. Условия: Оплата осуществляется только после разработки. Указывайте свои пожелания по оплате. Приоритет отдается киевлянам. Все подробности, дизайн согласовываются ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать дизайн для сайта-визитки. Условия: Оплата осуществляется только после разработки. Указывайте свои пожелания по оплате. Приоритет отдается киевлянам. Все подробности согласовываются с выбранными кандидатами индивидуально. Всем заранее спасибо за сообщения.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад