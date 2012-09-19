manana7

Марина Кузьменко manana7

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Дизайн мобильной версии сайта

    Необходимо разработать дизайн мобильной версии для сайта https://www.alarsin.com.ua/ Разделы: 1. Препараты (краткое описание, кнопка Купить) 2. Заказ и доставка (описание условий доставки) 3. Аптеки 4. Контакты Как пример можно посмотреть дизайн мобильной версии сайта m.alarsin.ru

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта

    Нужно создать сайт/лендинг-пейдж на общедоступном движке. Сайт простой. Спортивная тематика.  На сайте изначально будут иметься следующие разделы: [list=1][*]Страница брендинга. Главное меню, картинка-заставка (часть брендинга), краткая информация о мероприятиях, дистанции, статус забега, результаты, скачать фото, переход на регистрацию;  ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен простой, но вместе с тем, нешаблонный, удобный и функциональный дизайн сайта (лендинг-пейдж). Спортивная тематика.  На сайте изначально будут иметься следующие разделы: [list=1][*]Страница брендинга. Главное меню, картинка-заставка (часть брендинга), краткая информация о мероприятиях, дистанции, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочная задача для программиста Liferay Portal

    Для создания корпоративного сайта необходим специалист Liferay Portal. Структура сайта простая. Необходимы средства для совместной работы, общие календари и списки контактов, уведомления (включая уведомления по электронной почте) и прочие возможности.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать сайт-визитку. Движок Joomla

    Нужно создать сайт-визитку на CMS Joomla с возможностью подключения модуля магазина с оплатой картой и формой регистрации. Условия: Оплата осуществляется только после разработки. Указывайте свои пожелания по оплате. Приоритет отдается киевлянам. Все подробности, дизайн согласовываются ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн для корпоративного сайта

    Нужно создать дизайн для сайта-визитки. Условия: Оплата осуществляется только после разработки. Указывайте свои пожелания по оплате. Приоритет отдается киевлянам. Все подробности согласовываются с выбранными кандидатами индивидуально. Всем заранее спасибо за сообщения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад