Архитектурное проектирование, дизайн

12 архитектурной практики в крупных проектных организациях, в штате у застройщиков и фриланса.

Навыки работы в компьютерных программах:

Пакет Autodesk (AutoCAD - продвинутый пользователь, Revit Architekture - уверенный пользователь, но с недостаточным опытом для свободного владения, 3D MAX - V-Ray).

Пакет Corel (CorelDRAW - продвинутый пользователь).

Пакет Adobe (Adobe Photoshop - базовые знания).

Архитектурное проектирование, градостроительство. Расчет металлоконструкций, спецификации, сметы.

Рисунок и графика от руки. Работа с клиентами (строительство).

Другие навыки:

Работа с металлом (ручная ковка, непосредственно производство, плазморезка) - опыт около 2 лет. Строительные и ремонтные работы. Мебельное производство (опыта в организациях нет, частная инициатива).

Аналитическое и объемное мышление. Способность читать чертежи и карты. Просчет вариантов "на перед". Внимательность. Автономность.