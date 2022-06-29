Требуется разработать скрипт для быстрого бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать через запросы, без использования эмуляции или кликера. Очереди открываются каждый будний день в 19:00 по МСК. Дополнительные детали обсуждаются в личных сообщениях.