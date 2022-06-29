markkit

Марк markkit

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка, наполнение контентом, WordPress.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт (софт) для бронирования онлайн очереди

    Требуется разработать скрипт для быстрого бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать через запросы, без использования эмуляции или кликера. Очереди открываются каждый будний день в 19:00 по МСК. Дополнительные детали обсуждаются в личных сообщениях.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать софт (скрипт)

    Требуется разработать скрипт для автоматического бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать на основе запросов, без использования кликера или эмуляции. Бронирование осуществляется в будние дни в 19:00 по МСК. Подробности будут уточнены в личных сообщениях.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в настройке рекламы гугл (google adw)

    Ищется специалист для настройки контекстной рекламы в Google Ads. Предоставляется готовый аккаунт с объявлениями и семантическим ядром. Необходимо оптимизировать показы, чтобы избежать блокировок объявлений и обеспечить их работоспособность на определенный период.

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад