Требуется разработать скрипт для быстрого бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать через запросы, без использования эмуляции или кликера. Очереди открываются каждый будний день в 19:00 по МСК. Дополнительные детали обсуждаются в личных сообщениях.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт для автоматического бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать на основе запросов, без использования кликера или эмуляции. Бронирование осуществляется в будние дни в 19:00 по МСК. Подробности будут уточнены в личных сообщениях.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки контекстной рекламы в Google Ads. Предоставляется готовый аккаунт с объявлениями и семантическим ядром. Необходимо оптимизировать показы, чтобы избежать блокировок объявлений и обеспечить их работоспособность на определенный период.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад