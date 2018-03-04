marknaumov

Отличные веб-приложения с использованием UX-дизайна и современных веб-технологий

Привет, меня зовут Олег Наумов. Я специализируюсь на разработке фронтэнда и бэкэнда, анимации JavaScript, разработке на WordPress и вообще всем, что касается HTML, CSS, JavaScript и WordPress. Также у меня есть небольшая команда дизайнеров, мы создаем классный дизайн для веб-сайтов и для мобильных приложений.

Когда вы думаете о том, кого нанять для вашего следующего проекта, спросите себя: что я хочу получить в результате? Ответ будет таким: вы хотите получить хороший результат. Я могу обеспечить хороший результат, потому что я люблю свою работу, и для меня нет ничего лучше, чем довольный клиент.

Что я делаю:

- PSD в HTML

- PSD для WordPress

- эскиз к HTML или WordPress

- анимация javascript / jQuery

- исправление html / css / javascript / jQuery

- внешний интерфейс

- разработка WordPress

- Разработка плагинов для WordPress

- Исправление WordPress

также (моя команда):

- веб-дизайн

- мобильный дизайн

- дизайн мобильных приложений

Если вашего проекта нет в списке, просто отправьте мне сообщение, чтобы узнать, могу ли я это сделать! Я обычно отвечаю в течение часа и обещаю перезвонить вам в течение 12 часов.

Кто я такой:

Моя карьера началась в 15 лет (да, в довольно молодом возрасте =)), когда я понял, что в сфере веб-разработки можно заработать немного денег. Теперь я являюсь основателем небольшой веб-студии, мы уже сделали много крутых сайтов и собираемся делать больше!

Сегодня я живу в родном и любимом городе Харькове, Украина. В свободное время я играю на гитаре, играю в баскетбол, а также люблю походы.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь отправить мне сообщение!

Спасибо!

p.s. мой профиль upwork, там можно прочесть отзывы - https://www.upwork.com/o/profiles/users/_~0195cf645b8c04d9d9/