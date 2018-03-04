marknaumov

Всем привет, Нужен разработчик Zoho CRM / Deluge script с опытом работы с этой системой. Заказчик из сша, разнообразные задачи на длительный срок. Оплата почасовая по договоренности. ...
Привет, меня зовут Олег Наумов. Я специализируюсь на разработке фронтэнда и бэкэнда, анимации JavaScript, разработке на WordPress и вообще всем, что касается HTML, CSS, JavaScript и WordPress. Также у меня есть небольшая команда дизайнеров, мы создаем классный дизайн для веб-сайтов и для мобильных приложений.
Когда вы думаете о том, кого нанять для вашего следующего проекта, спросите себя: что я хочу получить в результате? Ответ будет таким: вы хотите получить хороший результат. Я могу обеспечить хороший результат, потому что я люблю свою работу, и для меня нет ничего лучше, чем довольный клиент.
Что я делаю:
- PSD в HTML
- PSD для WordPress
- эскиз к HTML или WordPress
- анимация javascript / jQuery
- исправление html / css / javascript / jQuery
- внешний интерфейс
- разработка WordPress
- Разработка плагинов для WordPress
- Исправление WordPress
также (моя команда):
- веб-дизайн
- мобильный дизайн
- дизайн мобильных приложений
Если вашего проекта нет в списке, просто отправьте мне сообщение, чтобы узнать, могу ли я это сделать! Я обычно отвечаю в течение часа и обещаю перезвонить вам в течение 12 часов.
Кто я такой:
Моя карьера началась в 15 лет (да, в довольно молодом возрасте =)), когда я понял, что в сфере веб-разработки можно заработать немного денег. Теперь я являюсь основателем небольшой веб-студии, мы уже сделали много крутых сайтов и собираемся делать больше!
Сегодня я живу в родном и любимом городе Харькове, Украина. В свободное время я играю на гитаре, играю в баскетбол, а также люблю походы.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь отправить мне сообщение!
Спасибо!
p.s. мой профиль upwork, там можно прочесть отзывы - https://www.upwork.com/o/profiles/users/_~0195cf645b8c04d9d9/
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Всем привет, Есть задача разработать сайт на вордпресс + верстка на бутстрап, дизайн готов. Смотреть здесь https://www.dropbox.com/sh/q0jvh1tnegl9guo/AABPmyqv25nCn76FQUR-JXTpa?dl=0 задача принципе простая, сделать адаптивную верстку на бутстрапе и натянуть ее на вордпресс, но ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет, Ищу девелопера с опытом работы с Zoho CRM и G Suite. На длительный срок, заказчик из сша, задачи разнообразные. Оставляйте заявки, опишите скилы, какие задачи выполняли и тд. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад