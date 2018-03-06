marshallcompany

Виталий Степаненко marshallcompanymarshallcompany
29 летУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Навыки и достижения
- Сборка проекта при помощи GULP.
- Знание HTML/CSS
- Начальный уровень Javascript
- Работа и настройка готовых решений (плагинов) на jQuery
- Адаптивная верстка с использованием медиа запросов
- Верстка по сетке bootstrap
- Знание Photoshop на уровне "нарезки" макетов
- Использование препроцессоров SASS/SCSS
Опыт работыhttps://ayeps.ru/landing-v1
Портфолиоhttp://vstepanenko.zzz.com.ua/
Skype: marshallmk94
Telegram: marshallmk94