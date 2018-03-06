marshallcompany

Виталий Степаненко marshallcompany

 
29 летУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Навыки и достижения

  • Сборка проекта при помощи GULP.
  • Знание HTML/CSS
  • Начальный уровень Javascript
  • Работа и настройка готовых решений (плагинов) на jQuery
  • Адаптивная верстка с использованием медиа запросов
  • Верстка по сетке bootstrap
  • Знание Photoshop на уровне "нарезки" макетов
  • Использование препроцессоров SASS/SCSS

Опыт работы

https://ayeps.ru/landing-v1

Портфолио

http://vstepanenko.zzz.com.ua/

Skype: marshallmk94

Telegram: marshallmk94

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpPhotoshop