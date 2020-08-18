Готова к работе! Грамотно пишу,старательная и быстро учусь :-)
Образование высшее (незаконченное). Учусь на факультете английского языка и зарубежной литературы (4-тый курс). Хотела бы работать с текстами (корректирование,переводы (с английского), рерайтинг, написание слоганов), также могу тестировать сайты,делать транскрипцию с аудио и давать уроки (например,английского).
Контактный телефон: +380986139202
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#41
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
#174
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
#214
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
#226
Переводы
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 2 часов
#690