Готова к работе! Грамотно пишу,старательная и быстро учусь :-)

Образование высшее (незаконченное). Учусь на факультете английского языка и зарубежной литературы (4-тый курс). Хотела бы работать с текстами (корректирование,переводы (с английского), рерайтинг, написание слоганов), также могу тестировать сайты,делать транскрипцию с аудио и давать уроки (например,английского).

Контактный телефон: +380986139202