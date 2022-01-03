masim_boss

Современный, цепляющий Веб Дизайн за разумную стоимость

Привет! Меня зовут Влад. Мне 28 лет и последние 4 из них я так или иначе занимаюсь дизайном. Последние 2 года вплотную занимаюсь именно дизайном веб-сайтов. Работаю в основном в Фигме, но умею и в Фотошоп и в Иллюстратор).

Моя цель - выстроить долгосрочные отношения с клиентами и предоставить качественный сервис, который позволит вам не отвлекаться от основного рода деятельности, а такие вещи как Веб-Дизайн доверить профессионалу. Мне например)

Забыл добавить) При желании могу перенести дизайн на такие платформы как Тильда и WebFlow, что может заметно сократить ваши расходы на верстальщика и программиста.

Буду рад пообщаться с вами лично, расскажу чем могу быть полезен, предложу свое видение решения вашей задачи.