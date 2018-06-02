Функциональный дизайн

Здравствуйте! Специализируюсь на проектировании интерфейсов (соответственно хорошо знаком с принципами юзабилити и удобства использования), дизайне информационных сайтов (СМИ и информационные системы, порталы).

Если коротко

— Работаю по методу прогрессивный jpeg

— Высылаю страницы сценариев использования, сервисные (ошибки, авторизация и так далее), набор элементов подготовленных для верстки

— Поддержка GUI файла, макетов, высылаю различные плюшки (оформление групп, рассылок и так далее)

Резюме

— Проектирование взаимодействия и usability (постоянно обучаюсь и совершенствуюсь, являюсь участником профессиональных сообществ: российское отделение ACM SIGCHI, член Usability Professionals Association).

— Имею представление об основных HIG (Apple, Android)

— Базовые знания Html 5 / CSS / JQuery / XAML / Php. Отлично понимаю технические ограничения и возможности при разработке интерфейсных решений.

— Axure RP, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe InDesign

Работая со мной вы получаете не куцый набор из главной и пары внутренних, а полный комплект из

— Страниц по сценарию использования

— Состояние всех элементов (таблицы, загрузка файлов, т.д.)

— Системные страницы (ошибки, FAQ, авторизациия и т.д.).

— Файл GUI с подготовленными для верстки элементами

— Поддержку GUI-макета после сдачи проекта. Ежемесячно я буду высылать вам обновления материалов и верстки страниц, промо-материалы (лэндинги, оформление групп социальных сетей, пр.) за небольшую абонентскую плату.

Работу начинаю с изучения аналогов и разработки первой версии дизайна по методу прогрессивного jpeg. В процессе предлагаю эффективные решения по функциональности и предоставлении контента пользователю.

Шесть лет опыта проектирования интерфейсов.

Понимаю ограничения разработки (знаю возможности HTML/CSS/JS и языков программирования, инструментов сервера типа cron), соблюдаю баланс удобства и возможностей реализации.

Портфолио – www.behance.net/vajraux

Email: [email protected]

Skype: vajraux

Phone: +7 929 668-66-59