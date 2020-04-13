max_yurkov01

Занимаюсь видеомонтажом, фотошопом, копирайтингом и транскрибацией

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс. Полтора года.

Видеомонтаж, работа в фотошопе, дизайн, транскрибация, копирайтинг

Выпускник проекта "Курс Молодого Бойца" под руководством Матвея Северянина и Светланы Брежневой

Работа SMM-специалистом в компании Milda

НАВЫКИ

Умение работать в социальных сетях и платформах(Вконтакте, Instagram, YouTube). Активно и грамотно вести страницы и сообщества, а также оформлять их.

Работа с платёжными системами (Qiwi, Payeer, Webmoney, PayPal, Яндекс.Деньги)

Монтаж видео в программе Sony Vegas

Работа с фотографиями и дизайном в Adobe Photoshop CS6

Умение оформлять проекты в Excel, Word, PowerPoint

Отличное знание ПК

Разбираюсь в транскрибации

Разбираюсь в сервисах Google, Mail и Yandex(Google Doc, Google диск, Gmail, Яндекс.Диск, Яндекс.Деньги, Яндекс.Почта, Mail.Почта, Mail облако)

Умение работать в Evernote

Отличный опыт в пользовании Lightshot

Базовые знание по контекстной рекламе(Яндекс.Директ и Google Ads)

Умею создавать сайты на платформе Wix и Tilda

ЯЗЫКИ

Русский

English разговорный

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Трудолюбие Вежливость

Стремительность Организованность

Ответственность Пунктуальность

КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (918)-548-91-33

E-mail: [email protected]

Telegram: +7 (938) 204-51-58 (@maxim_yurkov1)

Whatsapp: +7 (918) 548-91-33

Skype: max.yurkov

Вконтакте: https://vk.com/max_yurkov

Instagram: https://www.instagram.com/maxim_yurkov_work