max_yurkov01

Максим Юрков max_yurkov01max_yurkov01
ОПЫТ РАБОТЫ
Фриланс. Полтора года.
Видеомонтаж, работа в фотошопе, дизайн, транскрибация, копирайтинг
Выпускник проекта "Курс Молодого Бойца" под руководством Матвея Северянина и Светланы Брежневой
Работа SMM-специалистом в компании Milda
НАВЫКИ
Умение работать в социальных сетях и платформах(Вконтакте, Instagram, YouTube). Активно и грамотно вести страницы и сообщества, а также оформлять их.
Работа с платёжными системами (Qiwi, Payeer, Webmoney, PayPal, Яндекс.Деньги)
Монтаж видео в программе Sony Vegas
Работа с фотографиями и дизайном в Adobe Photoshop CS6
Умение оформлять проекты в Excel, Word, PowerPoint
Отличное знание ПК
Разбираюсь в транскрибации
Разбираюсь в сервисах Google, Mail и Yandex(Google Doc, Google диск, Gmail, Яндекс.Диск, Яндекс.Деньги, Яндекс.Почта, Mail.Почта, Mail облако)
Умение работать в Evernote
Отличный опыт в пользовании Lightshot
Базовые знание по контекстной рекламе(Яндекс.Директ и Google Ads)
Умею создавать сайты на платформе Wix и Tilda
ЯЗЫКИ
Русский
English разговорный
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Трудолюбие Вежливость
Стремительность Организованность
Ответственность Пунктуальность
КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (918)-548-91-33
E-mail: [email protected]
Telegram: +7 (938) 204-51-58 (@maxim_yurkov1)
Whatsapp: +7 (918) 548-91-33
Skype: max.yurkov
Вконтакте: https://vk.com/max_yurkov
Instagram: https://www.instagram.com/maxim_yurkov_work