maximrusakov

Срочно! На proredirect.com можно посмотреть проект в действии, но мне нужна упращенная система. Описание: Есть несколько сотен доменных имен. Часть (большая) указывает на одну html страничку, другая часть на другую.... Нужна утилита, которая по файлу со списком доменных имен ...