maximrusakov

Нужно сделать splashscreen (см. приложенную рыбу) и иконку. Название компании Red Cat Splah screen должен: точно такой размер включать логотип Eclipse (есть в рыбе) позволять добавлять текст внизу (например, При разработке ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Срочно! На proredirect.com можно посмотреть проект в действии, но мне нужна упращенная система. Описание: Есть несколько сотен доменных имен. Часть (большая) указывает на одну html страничку, другая часть на другую.... Нужна утилита, которая по файлу со списком доменных имен ...Хостинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо разработать тему для CMS Drupal http://www.your-company.ru/portal И сочитающийся дизайн для форума phpBB http://www.your-company.ru/forum Тема для Drupal - Это папка с файлами в котрых храниться информация о дизайне сайта, стилях, шрифтах, о том в каком месте и каким образом ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать тему для CMS Drupal http://www.your-company.ru/portal И сочитающийся дизайн для форума phpBB http://www.your-company.ru/forum Тема для Drupal - Это папка с файлами в котрых храниться информация о дизайне сайта, стилях, шрифтах, о том в каком месте и каким образом ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад