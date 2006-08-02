maximrusakov

Максим Русаков maximrusakov

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Splash screen и иконка (32*32)

    Нужно сделать splashscreen (см. приложенную рыбу) и иконку. Название компании Red Cat Splah screen должен: точно такой размер включать логотип Eclipse (есть в рыбе) позволять добавлять текст внизу (например, При разработке ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сделать "виртуальный хостинг"

    Срочно! На proredirect.com можно посмотреть проект в действии, но мне нужна упращенная система. Описание: Есть несколько сотен доменных имен. Часть (большая) указывает на одну html страничку, другая часть на другую.... Нужна утилита, которая по файлу со списком доменных имен ...

    HTMLLinux
    Хостинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тема для Drupal + лекгая правка дизайна для phpBB

    $250

    Необходимо разработать тему для CMS Drupal http://www.your-company.ru/portal И сочитающийся дизайн для форума phpBB http://www.your-company.ru/forum Тема для Drupal - Это папка с файлами в котрых храниться информация о дизайне сайта, стилях, шрифтах, о том в каком месте и каким образом ...

    PHPДизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для информационно-новостного сайта

    Необходимо разработать тему для CMS Drupal http://www.your-company.ru/portal И сочитающийся дизайн для форума phpBB http://www.your-company.ru/forum Тема для Drupal - Это папка с файлами в котрых храниться информация о дизайне сайта, стилях, шрифтах, о том в каком месте и каким образом ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад