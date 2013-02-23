Требуется отрисовать картинку в векторе, буквы не надо. Оплата вебмани R
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Требуется отрисовать картинку в векторе, буквы не надо. Оплата вебмани R
Есть интернет-магазин, необходимо перенести его на Wordpress WooCommerce. Магазин маленький, дизайн очень простой. Называйте цену от и до.
Необходимо нарисовать дизайн калькулятора. Пример в прикрепленном файле, качество соответствующее. Дедлайн завтра. Есть ТЗ, схема расположения блоков. Оплата яндекс.деньгами.