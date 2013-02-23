Сотрудничать с Максимом одно удовольствие! Кроме перевода картинки в вектор мы делали еще лого. Максим написал доступное и краткое ТЗ, дал понять что ему конкретно нужно. Работу оплатил сразу по завершению. Вообщем, советую к сотрудничеству, так как это честный и порядочный заказчик!)