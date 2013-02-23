maxlips

Максим maxlips

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать картинку
Сотрудничать с Максимом одно удовольствие! Кроме перевода картинки в вектор мы делали еще лого. Максим написал доступное и краткое ТЗ, дал понять что ему конкретно нужно. Работу оплатил сразу по завершению. Вообщем, советую к сотрудничеству, так как это честный и порядочный заказчик!)
Отличный исполнитель! Работы была выполнена на высоком уровне и раньше обозначенного срока. Соотношение цена-качество лучшее, что пока что видел. Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Cyros
31 годЛатвия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
$25
10 баллов
11 лет назад
Дизайн калькулятора
Отличный заказчик , может доходчиво объяснить техническое задание. Принять , поправить и направить. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и качественно. Не стесняется спрашивать и уточнять детали, не боится исправлять. Результат работы располагает к дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв