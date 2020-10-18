UI/UX, Landing page, E-commerce, App

Доброго времени суток!

Меня зовут Максим и я веб дизайнер.

Делаю быстро, современно и качественно.

Что я могу вам предоставить:

Дизайн сайтов

Мобильных приложений

Баннеры

Полиграфия

Логотипы

Выполнение задач любой сложности

Точно в срок

Качество

Быстро

Работаю я в основном в Figma, периодически захожу в Photoshop и Illustrator

Готов общаться через любой вам удобный мессенджер, любым для вас удобным способом ;)