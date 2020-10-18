mc-fly

Максим mc-fly

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UI/UX, Landing page, E-commerce, App

Доброго времени суток! 

Меня зовут Максим и я веб дизайнер.

Делаю быстро, современно и качественно.

Что я могу вам предоставить: 

  • Дизайн сайтов
  • Мобильных приложений
  • Баннеры
  • Полиграфия
  • Логотипы
Моим преимуществом будет: 

  • Выполнение задач любой сложности
  • Точно в срок
  • Качество
  • Быстро
Работаю я в основном в Figma, периодически захожу в Photoshop и Illustrator

Готов общаться через любой вам удобный мессенджер, любым для вас удобным способом ;)