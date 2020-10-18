День добрый! Потребуется вклеить 3 блока в готовый html шаблон. Прикрепил скриншот, это объем работы. Подробности исполнителю. Сделать нужно будет сегодня.
HTML-верстка21 заявка
Закрыт
5 лет назад
Доброго времени суток!
Меня зовут Максим и я веб дизайнер.
Делаю быстро, современно и качественно.
Что я могу вам предоставить:
Готов общаться через любой вам удобный мессенджер, любым для вас удобным способом ;)
День добрый! Потребуется вклеить 3 блока в готовый html шаблон. Прикрепил скриншот, это объем работы. Подробности исполнителю. Сделать нужно будет сегодня.