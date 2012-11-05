Здравствуйте, Ищу разработчика интернет магазина одежды, Необходимо подобрать движок и подстроить его уже под имеющийся дизайн, рассматривал как варианты OpenCart, PrestaShop или Magento, но хочу услышать ваше мнение, основные требования, указаны на схемах в приложении, примерное кол-во ...