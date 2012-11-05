mctwist

Олег mctwist

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Интернет-магазин на OpenCart

    Необходимо разработать магазин на OpenCart , аналогичный modoza .com со всем присутствующим там функционалом и изменить дизайн. Просьба указывать стоимость,а так же срок исполнения.

    OpenCart
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Magento

    Здравствуйте, Ищу разработчика интернет магазина на платформе мадженто, дизайн и необходимый функционал отображен на прикрепленных рисунках. Задача натянуть существующий дизайн на движок и возможно немного его доработать, так же необходим скрипт импорта/экспорта товаров. Действующие примеры: lamoda.ru sapato.ru zalando.co.uk Пожалуйста,указывайте ...

    Magento
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин одежды

    Здравствуйте, Ищу разработчика интернет магазина одежды, Необходимо подобрать движок и подстроить его уже под имеющийся дизайн, рассматривал как варианты OpenCart, PrestaShop или Magento, но хочу услышать ваше мнение, основные требования, указаны на схемах в приложении, примерное кол-во ...

    OpenCartMagentoPrestashop
    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад