Необходимо разработать магазин на OpenCart , аналогичный modoza .com со всем присутствующим там функционалом и изменить дизайн. Просьба указывать стоимость,а так же срок исполнения.
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Ищу разработчика интернет магазина на платформе мадженто, дизайн и необходимый функционал отображен на прикрепленных рисунках. Задача натянуть существующий дизайн на движок и возможно немного его доработать, так же необходим скрипт импорта/экспорта товаров. Действующие примеры: lamoda.ru sapato.ru zalando.co.uk Пожалуйста,указывайте ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Ищу разработчика интернет магазина одежды, Необходимо подобрать движок и подстроить его уже под имеющийся дизайн, рассматривал как варианты OpenCart, PrestaShop или Magento, но хочу услышать ваше мнение, основные требования, указаны на схемах в приложении, примерное кол-во ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт11 лет назад