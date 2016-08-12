Уровень - профи. Работа выполнена раньше срока. ТЗ детализируется и по пунктам уточняется. Коммуникация - выше всяких похвал. Что ещё сказать - поддержка проекта 24х7. Кто-то скажет - дорого. Я скажу - это стандарт. Рекомендую.