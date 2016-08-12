Нужен backend разработчик (личные кабинеты, дэшборды). Система интерактивного онлайн-обучения для детей.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$170
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Рекомендую данного заказчика. Четкая постановка цели, детальная проверка, способствование в уточнении тонкостей тз и быстрая оплата. + приятный бонус, заказчик приятен в общении как человека, а это всегда приятный бонус.
Ответный отзыв
Уровень - профи. Работа выполнена раньше срока. ТЗ детализируется и по пунктам уточняется. Коммуникация - выше всяких похвал. Что ещё сказать - поддержка проекта 24х7. Кто-то скажет - дорого. Я скажу - это стандарт. Рекомендую.