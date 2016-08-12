metaguru

Роман metaguru

 
52 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
10 баллов
9 лет назад
Доработать/расширить функционал плагина Wordpress
WordPress
Рекомендую данного заказчика. Четкая постановка цели, детальная проверка, способствование в уточнении тонкостей тз и быстрая оплата. + приятный бонус, заказчик приятен в общении как человека, а это всегда приятный бонус.
Уровень - профи. Работа выполнена раньше срока. ТЗ детализируется и по пунктам уточняется. Коммуникация - выше всяких похвал. Что ещё сказать - поддержка проекта 24х7. Кто-то скажет - дорого. Я скажу - это стандарт. Рекомендую.
Ответный отзыв