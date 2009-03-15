Необходимо перевести файл PDF в формат windows word (XP) Текст на иврите, 35МБ. Можно взять здесь http://hazohar.net/files/pdf/Zohar.pdf в качестве подтверждения присылаете в ворде страницы 110-120, или какие-то другие в том же диапазоне.