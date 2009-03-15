Удаленное администрирование - "присмотр" за севером (ящики, аккаунты, домены и т.п.), контроль трафика, антивирусное наблюдение и т.п. Только Москва. 2000р. в мес. Сложные работы оплачиваются по договоренности
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п. Краткое описание функционала - возможность регистрации (личный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо перевести файл PDF в формат windows word (XP) Текст на иврите, 35МБ. Можно взять здесь http://hazohar.net/files/pdf/Zohar.pdf в качестве подтверждения присылаете в ворде страницы 110-120, или какие-то другие в том же диапазоне.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется специалист по WordPress 1. Установка 2. "Прикручивание" дизайна 3. Написание скриптов 4. Поддержка проекта (дописывание скриптов, доверстывание дизайна и т.п.) Условия - оплата сдельная, по пунктам. Постоянное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен логотип для сайта www.7yanews.ru Тема - семейные новости. Цвета бледно-голубой и розовый. 3-5 вариантов на выбор. Размер 250х62Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна копия дизайна сайта - 5-6 страниц. Фотошоп.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен специалист с опытом работы с wordpressВеб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $450
Для удаленной работы требуется специалист по Битрикс и пхп. Оплата 15тыс в мес, 1/4 ставки Желательно в МосквеВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад