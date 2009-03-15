miazmo11

Ki miazmo11

 
58 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Админ на FreeBSD

    Удаленное администрирование - "присмотр" за севером (ящики, аккаунты, домены и т.п.), контроль трафика, антивирусное наблюдение и т.п. Только Москва. 2000р. в мес. Сложные работы оплачиваются по договоренности

    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостной агрегатор

    $500

    Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п. Краткое описание функционала - возможность регистрации (личный ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • PDF в WORD

    $50

    Необходимо перевести файл PDF в формат windows word (XP) Текст на иврите, 35МБ. Можно взять здесь http://hazohar.net/files/pdf/Zohar.pdf в качестве подтверждения присылаете в ворде страницы 110-120, или какие-то другие в том же диапазоне.

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Специалист по WordPress

    Требуется специалист по WordPress 1. Установка 2. "Прикручивание" дизайна 3. Написание скриптов 4. Поддержка проекта (дописывание скриптов, доверстывание дизайна и т.п.) Условия - оплата сдельная, по пунктам. Постоянное ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип для сайта www.7yanews.ru Тема - семейные новости. Цвета бледно-голубой и розовый. 3-5 вариантов на выбор. Размер 250х62

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmmaklygin
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Новостной агрегатор
Отличнейший заказчик, всегда бы с такими работать: все точно объясняет и платит точно в срок. Всем рекомендую!!!
Работа сделана в срок и качественно! Большое спасибо! Профи!
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kda7979
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Логотип
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, незамедлительная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличная работа - во-время, качественно, не дорого!
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ZeD-D
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
$35
10 баллов
16 лет назад
Копия дизайна сайта
Отличный заказчик! Всё понятно объяснил, и во время оплатил! Всем рекомендую!
Отлично! Работа сделана качественно и в срок.
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nsvisiongroup
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Специалист PHP
PHP
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Приятно работать. Надеемся на долгосрочное сотрудничество :)
Работа выполнена. В срок и отлично! Спасибо, рекомендую
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