Новостной агрегатор

$500
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок251 просмотр
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Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п.

Краткое описание функционала

- возможность регистрации (личный кабинет)

- возможность добавления опросов, новостей и комментариев к уже существующим

- возможность голосования (увеличение-уменьшение) рейтинга новостей и комментариев

- ведение рейтинга юзера (сумма рейтингов его комментариев)

- сортировка новостей на главной по дате размещения, по рейтингу и по числу комментариев

- пре-модерация статей и опросов.

функционал должен быть реализован на свободном движке. Битрикс и прочее не рассматриваем

14 лет назад
miazmo11
Ki Alexey 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dmmaklygin
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$100
7 дней
Работа сделана в срок и качественно! Большое спасибо! Профи!
Отличнейший заказчик, всегда бы с такими работать: все точно объясняет и платит точно в срок. Всем рекомендую!!!
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