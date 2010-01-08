Новостной агрегатор

Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п.

Краткое описание функционала

- возможность регистрации (личный кабинет)

- возможность добавления опросов, новостей и комментариев к уже существующим

- возможность голосования (увеличение-уменьшение) рейтинга новостей и комментариев

- ведение рейтинга юзера (сумма рейтингов его комментариев)

- сортировка новостей на главной по дате размещения, по рейтингу и по числу комментариев

- пре-модерация статей и опросов.

функционал должен быть реализован на свободном движке. Битрикс и прочее не рассматриваем