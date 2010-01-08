Новостной агрегатор

Требуется команда из серьёзных и ответственных разработчика/верстальщика/дизайнера для создания копий (сателлитов) англоязычных вебсайтов на тему - налоги, финансы, кредит, бизнес тематика. Обязательно хорошее знание англ. языка, понимание сути работы. Основные задачи: * Умение создавать, творить, понимание ...
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Создание новостного агрегатора по образу и подобию newsland.ru - возможность размещения новостей по рубрикам, голосовалка по новостям и комментам. Пока минимальный функциоанл, без микроблогов и т.п.
Краткое описание функционала
- возможность регистрации (личный кабинет)
- возможность добавления опросов, новостей и комментариев к уже существующим
- возможность голосования (увеличение-уменьшение) рейтинга новостей и комментариев
- ведение рейтинга юзера (сумма рейтингов его комментариев)
- сортировка новостей на главной по дате размещения, по рейтингу и по числу комментариев
- пре-модерация статей и опросов.
функционал должен быть реализован на свободном движке. Битрикс и прочее не рассматриваем
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