Создание яхтенного сайта

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок325 просмотров
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Требуется помощь программистов в создании сайта, посвященного яхтам.

Задачи:

программирование модулей сайта на основе одной из CMS, базовый дизайн и верстка на основе подходящего шаблона.

Далее потребуется поддержка сайта и его развитие, либо передача необходимой информации о системе тому, кто будет поддерживать сайт.

Основные разделы сайта на момент запуска:

- каталог компаний, с сортировкой по разным полям

- (возможно) каталог продуктов

- топы по разным типам содержимого

- форум

- статьи по разделам (структура разделов обсуждается отдельно), галереи.

- внутрисайтовая социальная сеть (пространство пользователя, блог, возможность общения между пользователями средствами сайта, личные сообщения)

Основные функциональные требования:

- иметь возможность рейтингования различных компаний из каталога – аналогично рейтингованию программ downloads.com (рейтинг пользовательский и редакционный). Также систему рейтингов можно посмотреть на banki.ru

- иметь возможность для пользователей оставлять комментарии по работе любой компании из каталога или к статьям на сайте, добавлять свои оценки, модерировать эти оценки до включения в рейтинг (см. banki.ru)

- иметь возможность добавления пользовательских материалов (статей, фотогалерей) – пример на ski.ru

Сайт может быть построен на основе Битрикс, Joomla или иной аргументированно выбранной CMS.

Наполнение сайта – наше.

Предлагайте, пожалуйста, ваши варианты сотрудничества, сроки, условия – будем подробно обсуждать. Портфолио желательны.

Если есть вопросы, ответы на которые помогут в оценке бюджета проекта - задавайте.

К работе надо будет приступать в ближайшем будущем.

Планирование и контроль исполнения – ежедневно.

Спасибо.

14 лет назад
banev
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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