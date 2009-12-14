Создание яхтенного сайта

Требуется сделать промо сайт. При наведении мышью чтоб элемент двигался один. в разные стороны. Отправлялка с обратной связью. Ася: 453-840 Оплата по факту. Срок 5 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь программистов в создании сайта, посвященного яхтам.
Задачи:
программирование модулей сайта на основе одной из CMS, базовый дизайн и верстка на основе подходящего шаблона.
Далее потребуется поддержка сайта и его развитие, либо передача необходимой информации о системе тому, кто будет поддерживать сайт.
Основные разделы сайта на момент запуска:
- каталог компаний, с сортировкой по разным полям
- (возможно) каталог продуктов
- топы по разным типам содержимого
- форум
- статьи по разделам (структура разделов обсуждается отдельно), галереи.
- внутрисайтовая социальная сеть (пространство пользователя, блог, возможность общения между пользователями средствами сайта, личные сообщения)
Основные функциональные требования:
- иметь возможность рейтингования различных компаний из каталога – аналогично рейтингованию программ downloads.com (рейтинг пользовательский и редакционный). Также систему рейтингов можно посмотреть на banki.ru
- иметь возможность для пользователей оставлять комментарии по работе любой компании из каталога или к статьям на сайте, добавлять свои оценки, модерировать эти оценки до включения в рейтинг (см. banki.ru)
- иметь возможность добавления пользовательских материалов (статей, фотогалерей) – пример на ski.ru
Сайт может быть построен на основе Битрикс, Joomla или иной аргументированно выбранной CMS.
Наполнение сайта – наше.
Предлагайте, пожалуйста, ваши варианты сотрудничества, сроки, условия – будем подробно обсуждать. Портфолио желательны.
Если есть вопросы, ответы на которые помогут в оценке бюджета проекта - задавайте.
К работе надо будет приступать в ближайшем будущем.
Планирование и контроль исполнения – ежедневно.
Спасибо.
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