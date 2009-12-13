Необходимо создание каталога ресторанов города

Нужен каталог или магазин или доска со следующими функциями: • Выделение, поднятие, продление объявления через sms, wm • Отправка SMS с сайта (через smscoin, например) по выбранным объявлениям • Импорт объявлений (желательно с разбивкой на разделы) ++++++++++++++++++++++ реализация только на joomla ++++++++++++++++++++++