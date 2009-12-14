Создание сателлитов/копий англоязычных сайтов.

Требуется помощь программистов в создании сайта, посвященного яхтам. Задачи: программирование модулей сайта на основе одной из CMS, базовый дизайн и верстка на основе подходящего шаблона. Далее потребуется поддержка сайта и его развитие, либо передача необходимой ...
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Требуется команда из серьёзных и ответственных разработчика/верстальщика/дизайнера для создания копий (сателлитов) англоязычных вебсайтов на тему - налоги, финансы, кредит, бизнес тематика. Обязательно хорошее знание англ. языка, понимание сути работы.
Основные задачи:
* Умение создавать, творить, понимание того, что есть хороший корпоративный сайт.
* Умение делать копии указанных сайтов, (контент будет переписан), изменяя при этом дизайн и структуру, но сохраняя суть.
* Хорошее знание англ. языка.
Бюджет обсуждается, работа нужна на постоянной основе, сайты в основной массе несложные и дизайн оставляет желать лучшего.
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