Создание сателлитов/копий англоязычных сайтов.

Требуется команда из серьёзных и ответственных разработчика/верстальщика/дизайнера для создания копий (сателлитов) англоязычных вебсайтов на тему - налоги, финансы, кредит, бизнес тематика. Обязательно хорошее знание англ. языка, понимание сути работы.

Основные задачи:

* Умение создавать, творить, понимание того, что есть хороший корпоративный сайт.

* Умение делать копии указанных сайтов, (контент будет переписан), изменяя при этом дизайн и структуру, но сохраняя суть.

* Хорошее знание англ. языка.

Бюджет обсуждается, работа нужна на постоянной основе, сайты в основной массе несложные и дизайн оставляет желать лучшего.