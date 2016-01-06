miss-kate-bojko

Екатерина Бойко miss-kate-bojko

 
38 летГермания/Берлин
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать интернет магазин

    Нужно сделать интернет магазин по шаблону mebelmaniya.od.ua, естественно с другим дизайном. можно без текстов.тексты напишу сам. главное чтобы начинка была такая же. бюджет ограничен, так что рассмотрю варианты подешевле

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток! Требуется скопировать один сайт, на WIX.com и перенести его на мой хостинг, притом только верстку. Сайт в виде 2-х страничного лендинга, ничего сложного. Должны работать все кнопки и переходы  по страницам. Также ...

    Верстка сайта
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-art
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сделать интернет магазин
Спасибо за сотрудничество! Хорошая постановка задачи, быстрая оплата, хорошее общение. С Вами было очень приятно работать.
Хорошее качество работы! Отличная оперативность. Высокий уровень коммуникабельности, очень часто на связи и готов ответить на все вопросы заказчика. В конце сотрудничества предоставляет приятные бонусы и подарки.
Ответный отзыв