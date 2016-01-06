miss-kate-bojko

Требуется с адаптивом сверстать посадочную страницу. Всего 2 экрана. Есть простой попап и слайдер.
Сайты «под ключ»13 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется с адаптивом сверстать посадочную страницу. Всего 2 экрана. Есть простой попап и слайдер.
Нужно сделать интернет магазин по шаблону mebelmaniya.od.ua, естественно с другим дизайном. можно без текстов.тексты напишу сам. главное чтобы начинка была такая же. бюджет ограничен, так что рассмотрю варианты подешевле
Доброго времени суток! Требуется скопировать один сайт, на WIX.com и перенести его на мой хостинг, притом только верстку. Сайт в виде 2-х страничного лендинга, ничего сложного. Должны работать все кнопки и переходы по страницам. Также ...