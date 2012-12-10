mitaj

Дмитрий Мансуров mitaj

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сам себе и другим сеошник

Знаю, как продвинуть сайт в топ.

Знаю, как обеспечить юзабилити на уровне.

Знаю, как продать онлайн.

Знаком с php и css, но рука не набита да и не стоит хвататься за всё, нужно делать то, что делаешь хорошо.

Поэтому ищу надежных партнеров.

Изъясняюсь легко и матом, если взаимно удобно.

PHPCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Срочная верска OpenCart

    $250

    Есть дизайн интернет-магазина цветов в .ai и .psd Нужно сверстать под OpenCart (можем рассмотреть любую другую cms для магазинов) Срочность, потому что предыдущий верстальщик затянул сроки и не выходит на связь, а сегодня нужно уже показать главную ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск товаров по заказам - ShopScript

    Нужна срочно доработка на сайте которая будет показывать движение товаров по заказам. Пояснение: В заказах рядом с кнопкой "создать новый заказ" и полем "поиск заказа по номеру" должны быть кнопки "поиск товара по заказам" и поле "наименование ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести поправки на WebAsyst Shop-Script

    товар, который не обновляется более недели скрывается и по прямой ссылке 404 ошибка вылазит а надо чтобы прямые ссылки работали, но не работал поиск по сайту и в yml файл он не попадал Может метками (атрибутами) скрытыми сделать ...

    Webasyst
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доверстать сайт на Drupal 7

    $100

    Есть сайт на тестовом хостинге uc.testlogika.ru Есть все исходники внутренней и главной странице в ai нужно завершить верстку Drupal + Commerce Kickstart

    Drupal
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Генерация письма после активации на Joomla 2.5

    $10

    Есть сайт на Joomla 2.5 Задача: после активации пользователя (самостоятельно по ссылке приходящей на почту - это уже работает) Должно приходить письмо пользователю и администраторам письмо с данными пользователя Имя, логин, телефон (включен и настроен плагин "Профиль пользователя" ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин для сайта на Joomla 2.5 или 1.7

    Техническое задание на разработку интернет магазина на JoomShopping 1. Сайт работает под управлением Joomla 1.7 при необходимости будет обновлен до 2.5.9 2. Фирменный стиль: используется стиль существующего сайта ei-neon.ru 3. Дизайн ИМ: используется, как прототип существующий сайт chip-nn.ru, ...

    JoomlaJoomShoppingСайт на Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести дизан сайта на Joomla 2.5

    Вот сайт http://dom52.su Он сделан на самописной панели управления Нужно перенсти этот дизайн с учетом, что большая картинка по центру меняется в зависимости от пункта меню на cms Joomla 2.5. Сроки 2-3 дня И компания теперь называется не ООО"Кремнегранит-ЭКО", ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для Joomla 2.5

    Нужен новый диз для сайта http://kgt.su Пример дизайна конкурента http://nn-forma.ru/ Поясняю - нужно взять сайт конкурента и перерисовать сделав лучше. Мне просто подходит расположение верхнего меню под шапкой и боковое меню. Устраивает светлый фон за текстом. Резиновый или фиксированный ...

    JoomlaJoomShopping
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$208
10 баллов
10 лет назад
Срочная верска OpenCart
Спасибо..
Отличное качество и скорость работы. Рекомендую. Вадим всегда на связи и с ним всегда можно оперативно решить все нюансы работы.
Ответный отзыв
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Шаблон для Joomla 2.5
Не просто отличный а замечательный заказчик и человек.Четко обьясняет свои пожелания, с оплатой никогда не запаздывает.Невероятно приятный в общении человек.Надеюсь на продолжительное сотрудничество
Всё сделано даже раньше сроков. Отличное понимание со стороны исполнителя. Реально способна воплотить капризные мысли клиентов в дизайне.
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parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Перенести дизан сайта на Joomla 2.5
Только положительные эмоции от совместной работы. Оплата своевременная.
Выполнил работу примерно за 12 часов. Перерисовал половину графики. Постоянно был онлайн. Такого качества и в такой срок я еще не видел
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