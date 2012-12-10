Есть дизайн интернет-магазина цветов в .ai и .psd Нужно сверстать под OpenCart (можем рассмотреть любую другую cms для магазинов) Срочность, потому что предыдущий верстальщик затянул сроки и не выходит на связь, а сегодня нужно уже показать главную ...
Знаю, как продвинуть сайт в топ.
Знаю, как обеспечить юзабилити на уровне.
Знаю, как продать онлайн.
Знаком с php и css, но рука не набита да и не стоит хвататься за всё, нужно делать то, что делаешь хорошо.
Поэтому ищу надежных партнеров.
Изъясняюсь легко и матом, если взаимно удобно.
- $250HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна срочно доработка на сайте которая будет показывать движение товаров по заказам. Пояснение: В заказах рядом с кнопкой "создать новый заказ" и полем "поиск заказа по номеру" должны быть кнопки "поиск товара по заказам" и поле "наименование ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
товар, который не обновляется более недели скрывается и по прямой ссылке 404 ошибка вылазит а надо чтобы прямые ссылки работали, но не работал поиск по сайту и в yml файл он не попадал Может метками (атрибутами) скрытыми сделать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть сайт на тестовом хостинге uc.testlogika.ru Есть все исходники внутренней и главной странице в ai нужно завершить верстку Drupal + Commerce KickstartHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть сайт на Joomla 2.5 Задача: после активации пользователя (самостоятельно по ссылке приходящей на почту - это уже работает) Должно приходить письмо пользователю и администраторам письмо с данными пользователя Имя, логин, телефон (включен и настроен плагин "Профиль пользователя" ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Техническое задание на разработку интернет магазина на JoomShopping 1. Сайт работает под управлением Joomla 1.7 при необходимости будет обновлен до 2.5.9 2. Фирменный стиль: используется стиль существующего сайта ei-neon.ru 3. Дизайн ИМ: используется, как прототип существующий сайт chip-nn.ru, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вот сайт http://dom52.su Он сделан на самописной панели управления Нужно перенсти этот дизайн с учетом, что большая картинка по центру меняется в зависимости от пункта меню на cms Joomla 2.5. Сроки 2-3 дня И компания теперь называется не ООО"Кремнегранит-ЭКО", ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен новый диз для сайта http://kgt.su Пример дизайна конкурента http://nn-forma.ru/ Поясняю - нужно взять сайт конкурента и перерисовать сделав лучше. Мне просто подходит расположение верхнего меню под шапкой и боковое меню. Устраивает светлый фон за текстом. Резиновый или фиксированный ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад