Сам себе и другим сеошник

Знаю, как продвинуть сайт в топ.

Знаю, как обеспечить юзабилити на уровне.

Знаю, как продать онлайн.

Знаком с php и css, но рука не набита да и не стоит хвататься за всё, нужно делать то, что делаешь хорошо.

Поэтому ищу надежных партнеров.

Изъясняюсь легко и матом, если взаимно удобно.