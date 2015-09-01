mnagorniy

Николай mnagorniy

 
36 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Создание сайтов на основе cms Joomla, Wordpress, верстка.

Основная работа: инженер-программист Кировоградского государственного педуниверситета

ВИДЫ РАБОТ:

* установка форума и CMS

* верстка из *.psd

* Валидный, семантический, SEO-оптимизированный код

* кроссобраузерность

* логическое оформление кода

* тестирование сайта

Программирование:

* HTML, CSS, XML, JavaScript

* PHP & MySQL

* Delphi

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кировоградский государственный педагогический университет (Украина)

Факультет: физико-математический

Годы обучения: 2004 - 2009

Квалификация: специалист информатики

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaDelphiВерстка из PSD