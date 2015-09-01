Создание сайтов на основе cms Joomla, Wordpress, верстка.
Основная работа: инженер-программист Кировоградского государственного педуниверситета
ВИДЫ РАБОТ:
* установка форума и CMS
* верстка из *.psd
* Валидный, семантический, SEO-оптимизированный код
* кроссобраузерность
* логическое оформление кода
* тестирование сайта
Программирование:
* HTML, CSS, XML, JavaScript
* PHP & MySQL
* Delphi
ОБРАЗОВАНИЕ:
Кировоградский государственный педагогический университет (Украина)
Факультет: физико-математический
Годы обучения: 2004 - 2009
Квалификация: специалист информатики
Портфолио
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