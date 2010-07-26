mnarinsky

Михаил mnarinsky

 
38 летСША/Бостон
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Поддержка/модификация Blackberry/Android приложен.

    $1000

    Мы написали приложение Ski Trails Maps для Blackberry и Android и нам нужен помощник для поддержки и модификации Примерный обьем работ Blackberry - Починить connection error - не уверены почему это происходит - иногда случается, ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать приложение на BlackBerry API/JAVA

    $150

    Требуется доработать достаточно несложно приложение на BlackBerry/Java. Само приложение достоточно простое (показывает карты (картинки) с сервера) - посылает запрос на сервер, получает ответ в виде JSON, парсит, выводит на экран в виде кнопок, по кнопке скачивает ...

    Java
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать сайт компании на CMS (ASP.NET)

    $500

    Требуется разработать сайт нашей компании по готовым wireframes (приложены). Мы хотим добавлять на сайт динамический контент (блог, описание новые проектов), поэтому нужно использовать CMS - мы планируем хостить сайт на IIS сервере, поэтому нужно использовать ASP.NET ...

    jQuery
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на ASP.NET MVC

    Нужно дописать движок корпоративного сайта на ASP.NET MVC. Только программирование (дизайн, верстка не нужны). Сайт в основном весь статический, необходимо добавить функциональность для работы со скринкастами (хранящимися в базе данных). Мы разделили работу на 2 этапа: 1 этап: 1. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vo_krab
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Доработать приложение на BlackBerry API/JAVA
Очень любезный и доброжелательный человек. Задача была поставленна четко и понятно, оплата мнговенная + небольшая премия. С удовольствием в дальнейщем буду сотрудничать с Михаилом. Рекомендую всем!
Олег - замечательный исполнитель. Очень четко понимает задание, пишет хороший код и быстро и качественно вносит изменения и поправки.
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