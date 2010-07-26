Мы написали приложение Ski Trails Maps для Blackberry и Android и нам нужен помощник для поддержки и модификации Примерный обьем работ Blackberry - Починить connection error - не уверены почему это происходит - иногда случается, ...
- $1000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Пробный HYSYS модуль для расчета аппарата по новой методике. Аппарат будет расссчитываться на сервере. HYSYS модуль должен посылать интернетовский запрос и получать результатПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Требуется доработать достаточно несложно приложение на BlackBerry/Java. Само приложение достоточно простое (показывает карты (картинки) с сервера) - посылает запрос на сервер, получает ответ в виде JSON, парсит, выводит на экран в виде кнопок, по кнопке скачивает ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Требуется разработать сайт нашей компании по готовым wireframes (приложены). Мы хотим добавлять на сайт динамический контент (блог, описание новые проектов), поэтому нужно использовать CMS - мы планируем хостить сайт на IIS сервере, поэтому нужно использовать ASP.NET ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно дописать движок корпоративного сайта на ASP.NET MVC. Только программирование (дизайн, верстка не нужны). Сайт в основном весь статический, необходимо добавить функциональность для работы со скринкастами (хранящимися в базе данных). Мы разделили работу на 2 этапа: 1 этап: 1. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад