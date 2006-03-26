Необходимо написать мамбот, добавляющий к стандартным статьям com_content дополнительные параметры (например статья про чай, в ней можно помечать галочкой какой чай: зеленый/черный/желтый...) и реализовать поиск с фильтром по этим параметрам. Возможно существует стандартный компонет для вывода ...