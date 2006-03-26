Необходимо продвижение в Яндекс и поддрежание позций сайта досуговой тематики.
Поисковые системы (SEO)7 заявок
Закрыт
18 лет назад
Необходимо продвижение в Яндекс и поддрежание позций сайта досуговой тематики.
Необходимо написать мамбот, добавляющий к стандартным статьям com_content дополнительные параметры (например статья про чай, в ней можно помечать галочкой какой чай: зеленый/черный/желтый...) и реализовать поиск с фильтром по этим параметрам. Возможно существует стандартный компонет для вывода ...
Знание структуры шаблонов и css joomla, обязательное наличие примеров верстки, чистый и грамотный код, оптимизированная графика (высылаю .psd). Должно выглядеть так, как нарисовано :)