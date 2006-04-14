Есть готовое решение для 4images http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=17912.0 нужно сделать аналогичный вывод ссылок, в дополнению к этому моду, чтоб на главной странице и в категориях галереи 4images, под картинками превью выводило, под кнопкой "lightbox" вывод меню ссылок нужно как на ...
- $25Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужна реализация превью(thumbnails) ссылок, для фотогалереи 4images ---> http://www.4homepages.de, которые можно вставлять на форумах, чатах, блогах. принцип копирования ссылок с загруженных фотографий нужен как на http://www.picamatic.com - отличие, поле прямая ссылка не нужно, остальное меню ссылок ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $45
Нужна модификация скрипта фотогалереи 4images http://www.4homepages.de/4images/download.php необходимо сделать дополнительную функцию загрузки изображений через админку, в дополнение к существующей, отдельным пунктом меню. принцип загрузки оставить прежним, но чтоб можно было загружать за раз неограниченное количество фотографий с одним ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
на сервере установлен скрипт phpbb форума, по непонятным причинам потребляется много оперативной памяти. в phpmyadmin при открытии базы форума жалуется на нехватку памяти, в directadmin не делается backup форума. нужно пофиксить этот баг с памятью и настроить ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
нужен шаблон для Joomla с дизайном 1в1 как на моём сайте http://mv4u.net + три верхних меню + возможность вставки двух банеров google в одну строку + два нижних меню и возможность вставить счётчики в нужное место на ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт18 лет назад