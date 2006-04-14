Есть готовое решение для 4images http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=17912.0 нужно сделать аналогичный вывод ссылок, в дополнению к этому моду, чтоб на главной странице и в категориях галереи 4images, под картинками превью выводило, под кнопкой "lightbox" вывод меню ссылок нужно как на ...