myprivat

Тимофей myprivat

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт статей для сайта продажи недвижимости

    Добрый день. Для первоначальной оптимизации с сайтом, требуется грамотный рерайт существующих продающих статей. В дальнейшем будет требоваться написания полноценных продающих статей. Работа рассчитана на долгосрочное сотрудничество. Объем работы будет значительный, который постоянно будет пополняться. Статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта продажи недвижимости за границей

    Добрый день. Продвижения сайта по продажи недвижимости за границей (Испания). Целевая аудитория первоначально будет Украина. Ориентир на Google. Нужен план действий, рекомендации от себя (сайт на финальной стадии разработки), если такие существуют и вопрос, каким ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка по WordPress

    Добрый день. Нужна будет доработка по сайту на CMS системе WordPress. Ссылка на сайт: http://www.raduga-club.org/ Задачи по сайту: 1. Автоматическая регистрация участников по всем вариантам участия и перенесения инфы о них ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание онлайн-калькулятора для сайта

    Добрый день. Требуется разработка программной части для сайта полиграфической печати, где будет осуществляться онлайн подсчет задачи и реализация ее через сайт. Ориентир программной части сайта и реализация онлайн калькулятора: printstore.com.ua/on-lajn-kalkulyatory ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад