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Добрый день. Нужно сделать верстку и программную часть сайта на cms системе Drupal. По техническим характеристикам обычный сайт-визитка с типовыми страницами.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Требуется разработка программной части для сайта полиграфической печати, где будет осуществляться онлайн подсчет задачи и реализация ее через сайт. Ориентир программной части сайта и реализация онлайн калькулятора: printstore.com.ua/on-lajn-kalkulyatory ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад