Есть сверстанный в статике сайт, “интернет-магазин” (ИМ). Нужен бэкенд для него. Клиенты - только физлица, розница, без склада и тп. Указывайте, пожалуйста, будет ли использоваться фреймворк (какой?), технологии, шаблонизатор (какой?); если не ...