myuriev

Михаил myuriev

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Зарегистрировать на zadarma.com украинский номер

    Привет! На сайте zadarma.com чтобы по хорошей цене звонить на украинские номера нужно зарегистировать украинский номер +380 91.... , но для регистрации номера нужно иметь гражданство Украины и предоставить документы. ЦЕНУ ...

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль для работы с OZON API (PHP)

    У OZON есть API для продавцов - https://cb-api.ozonru.me/apiref/ru/#t-title_introductionМне нужен PHP-класс, умеющий подключаться и вызывать пару методов, например /v1/order/list и /v1/report/products/create + пример к нему Настройки подключения - внутри класса. Формат выдачи данных ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать MODX - модуль mSync

    Нужна доработка на событие mSyncOnSalesExport Модуль mSync. Нужно внести правки в генерируемый XML для лучшей синхонизации с 1С УНФ. Дефолтный вариант не подходит (есть кастомные поля заказа, есть особенности по доставкам и ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бакенд для маленького магазина на PHP с интеграцией по API

    Есть сверстанный в статике сайт, “интернет-магазин” (ИМ). Нужен бэкенд для него. Клиенты - только физлица, розница, без склада и тп. Указывайте, пожалуйста, будет ли использоваться фреймворк (какой?), технологии, шаблонизатор (какой?); если не ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка адаптивного сайта (мини-сайт, корзина, заказ)

    Привет! Есть красивый аккуратный современный дизайн, макеты в .PSD. Для мобильных, планшетов и десктопов - уже с учетом адаптивности. Нужна аккуратная верстка. Дизайнер в доступе,  отзывчивый ). Что нужно - предоставим в удобных ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Модуль для работы с OZON API (PHP)
PHP
Благодарю за интересную задачу!
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$650
10 баллов
7 лет назад
Верстка адаптивного сайта (мини-сайт, корзина, заказ)
С четким ТЗ - рекомендую, коммуникация на высоте, оплата в срок.
Если есть четкое ТЗ -- рекомендую, качество верстки и скорость "на отлично". Сотрудничеством довольны.
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