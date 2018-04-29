Привет! На сайте zadarma.com чтобы по хорошей цене звонить на украинские номера нужно зарегистировать украинский номер +380 91.... , но для регистрации номера нужно иметь гражданство Украины и предоставить документы. ЦЕНУ ...
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Привет! Есть красивый аккуратный современный дизайн, макеты в .PSD. Для мобильных, планшетов и десктопов - уже с учетом адаптивности. Нужна аккуратная верстка. Дизайнер в доступе, отзывчивый ). Что нужно - предоставим в удобных ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад