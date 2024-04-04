УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с основными принципами работы, которые я использую.
1. Схема сотрудничества.
1.1. По предоплате в 50%.
1.2. По безопасной сделке с составлением договора на этом ресурсе. Более подробно о безопасной сделке можно прочитать здесь: http://www.weblancer.net/help/16.html. Типовой договор: http://www.weblancer.net/help/36.html.
2. Сумма, указанная в проекте, должна поступить на мой счёт в полном объёме. Комиссию за переводы оплачивает заказчик.
3. Все исправления, противоречащие или не указанные в утверждённом техническом задании, оплачиваются отдельно.
4. Пример сервиса биржи художников - https://artister.ru
Я против войны в Украине!
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