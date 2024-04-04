УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с основными принципами работы, которые я использую.

1. Схема сотрудничества.

1.1. По предоплате в 50%.

1.2. По безопасной сделке с составлением договора на этом ресурсе. Более подробно о безопасной сделке можно прочитать здесь: http://www.weblancer.net/help/16.html. Типовой договор: http://www.weblancer.net/help/36.html.

2. Сумма, указанная в проекте, должна поступить на мой счёт в полном объёме. Комиссию за переводы оплачивает заказчик.

3. Все исправления, противоречащие или не указанные в утверждённом техническом задании, оплачиваются отдельно.

4. Пример сервиса биржи художников - https://artister.ru