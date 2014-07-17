Рерайт, копирайтинг, перевод текстов
Имею большой опыт перевода текстов разной тематики с русского на украинский (и наоборот) и с английского на русский. Предпочтительна работа с художественными и публицистическими текстами, однако разнообразие стилей приветствуется.
Кроме того, занимаюсь написанием школьных сочинений и рефератов (8-11 класс) по украинской литературе, украинскому языку, английскому языку, русской и зарубежной литературе, а также - вычиткой и корректировкой рефератов и творческих работ студентов-иностранцев.
Главное условие: наличие предоплаты (50%).
Обещаю качественное и аккуратное выполнение работы в срок. Если же возникнут форс-мажорные ситуации - обязательно оповещу об этом работодателя.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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