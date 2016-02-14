natalija123

Здрасвуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать три баннера для интернет магазина по продажи французких парфюмов, которые будут хорошо рекламировать прдукцию и привлекать клиентов. Баннер может быть какстатическим, там и анимированным. Предложите что нибудь оригинальное и интересное. Розмер баннеров1200х400. Формат ...