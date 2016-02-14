natalija123

Наталия Нестерова natalija123

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    Нужно разработать дизайн главной страницы сайта и 5 внутренних.  Тематика сайта: ремонт бытовой техники: телевизоров, холодильников, стиральных машин и т.д. и т.п. Цвета должны быть легкими, не раздражающими глаз. Шрифты должны быть хорошо читаемыми. Я скину ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Landing Page

    Необходимо разработать одностраничный Landing Page по продаже стильных женских сумок. Дизайн должен быть хорошим, оригинальным, вносить доверие покупателю. Вы делаете дизайн в фотошопе и разбиваете по блокам. Сдача проекта также поетапная, по блокам. Требование к дизайнеру: всегда ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    Здрасвуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать три баннера для интернет магазина по продажи французких парфюмов, которые будут хорошо рекламировать прдукцию и привлекать клиентов.  Баннер может быть какстатическим, там и анимированным. Предложите что нибудь оригинальное и интересное.  Розмер баннеров1200х400. Формат ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга
Очередной раз сотрудничаю с Наталией. Отличный заказчик, приятно работать когда всегда есть поставленная конкретная задача. Приятный в общении человек. Оплата вовремя. Рекомендую
Очередная работа и отличный результат. Уже в который раз хочу отметить Марию как ответственного и профессионального дизайнера. Все сделано быстро и качественно . Советую проверенного дизайнера. Доверяйте профессионалам. В дальнейшем также будем сотрудничать с Марией.
Ответный отзыв
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга
Отличный заказчик! Хорошая постановка задачи, всегда на связи. Моментальная оплата. С удовольствием далее буду сотрудничать с Наталией.
Прекрасный дизайнер! Очень достойное качество работы. Сделано очень оперативно, постоянно на связи. Сотрудничеством довольна. Продолжаем работать!
Ответный отзыв