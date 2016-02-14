natalija123

Нужно создать дизайн продающего лендинга по ремонту квартир. В ответах прикрепляйте свои работы, цены и сроки.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать лендинг на 5-6 экранов. ТЗ отправлю кандидату. Указывайте цены, сроки и портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разработать дизайн главной страницы сайта и 5 внутренних. Тематика сайта: ремонт бытовой техники: телевизоров, холодильников, стиральных машин и т.д. и т.п. Цвета должны быть легкими, не раздражающими глаз. Шрифты должны быть хорошо читаемыми. Я скину ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать одностраничный Landing Page по продаже стильных женских сумок. Дизайн должен быть хорошим, оригинальным, вносить доверие покупателю. Вы делаете дизайн в фотошопе и разбиваете по блокам. Сдача проекта также поетапная, по блокам. Требование к дизайнеру: всегда ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здрасвуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сделать три баннера для интернет магазина по продажи французких парфюмов, которые будут хорошо рекламировать прдукцию и привлекать клиентов. Баннер может быть какстатическим, там и анимированным. Предложите что нибудь оригинальное и интересное. Розмер баннеров1200х400. Формат ...Баннеры29 заявокЗакрыт8 лет назад