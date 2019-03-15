nataly3

Наталия nataly3

 
36 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Всегда иду до победы

Имею опыт работы веб-дизайнером, контент-менеджером

Навыки:

- Создание Лендингов, разработка интернет-магазинов в формате PSD

- Опыт создания сайтов на конструкторах Тильда, Wix, Битрикс

- Наполнение контента в интернет магазинах и информационных сайтов

- Проверка-тестирование готовых сайтов.

  • Владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, программами Advego Plagiatus, Google docs.
  • Опытный пользователь ПК (MS Office Word, Excel, Outlook, The Bat), Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome), оргтехника - опытный пользователь;
  • Навыки работы с интернетом а также навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.
  • Рерайт, копирайт
  • Описание товаров, фото товаров, поиск информации в интернете.
  • Владение поисковыми системами Google,Yandex.
  • Работа с группами товаров: бытовая техника, детские товары, сантехника, сувениры, канцелярия и т.д.
Образование:

Медицинский колледж по специализации "сестринское дело"

НПУ Драгоманова по специализации "Дефектолог. Логопед. специальный практический детский психолог"

Курс по веб дизайну в компании wayup

TildaБитриксWixPhotoshop
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