Всегда иду до победы
Имею опыт работы веб-дизайнером, контент-менеджером
Навыки:
- Создание Лендингов, разработка интернет-магазинов в формате PSD
- Опыт создания сайтов на конструкторах Тильда, Wix, Битрикс
- Наполнение контента в интернет магазинах и информационных сайтов
- Проверка-тестирование готовых сайтов.
- Владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, программами Advego Plagiatus, Google docs.
- Опытный пользователь ПК (MS Office Word, Excel, Outlook, The Bat), Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome), оргтехника - опытный пользователь;
- Навыки работы с интернетом а также навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.
- Рерайт, копирайт
- Описание товаров, фото товаров, поиск информации в интернете.
- Владение поисковыми системами Google,Yandex.
- Работа с группами товаров: бытовая техника, детские товары, сантехника, сувениры, канцелярия и т.д.
Медицинский колледж по специализации "сестринское дело"
НПУ Драгоманова по специализации "Дефектолог. Логопед. специальный практический детский психолог"
Курс по веб дизайну в компании wayup
Портфолио
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