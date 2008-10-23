Добрый день! Необходимо зашифровать некую информацию(к примеру email пользователя + тек. дата) в шифр размером 25 символов состоящим с цыфр и латинских букв. При обратном дешифровании необходимо получить исходную инфу в том же виде в каком ...
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходима разработка дизайна сайта. Бюджет не очень большой но и требования соответсвующие. Единственное это надо чтоб сайт был очень легким, поменьше всяких креативных картинок. Пишите свои предложения и оставляйте icq или skype в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Всем добрый день! Интересует сколько стоит продвинут сайт аналогичный http://www.sonniki.info, http://sonnik.ru/. Указывайте какие позиции и за какое время можно достичь(с ценной конечно)Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт15 лет назад
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Нужен человек умеющий профессионально пользоваться фотошопом, знающий css и html. Необходимо сверстать портал. Расчет возможен после верстки каждого сервиса. Стучите в ICQ 376-359-055 .HTML-верстка21 заявкаЗакрыт15 лет назад