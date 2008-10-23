navaroSV

Сергей Наваров navaroSV

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шифрование информации

    Добрый день! Необходимо зашифровать некую информацию(к примеру email пользователя + тек. дата) в шифр размером 25 символов состоящим с цыфр и латинских букв. При обратном дешифровании необходимо получить исходную инфу в том же виде в каком ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несложный дизайн

    Необходима разработка дизайна сайта. Бюджет не очень большой но и требования соответсвующие. Единственное это надо чтоб сайт был очень легким, поменьше всяких креативных картинок. Пишите свои предложения и оставляйте icq или skype в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сверстать портал

    $500

    Нужен человек умеющий профессионально пользоваться фотошопом, знающий css и html. Необходимо сверстать портал. Расчет возможен после верстки каждого сервиса. Стучите в ICQ 376-359-055 .

    HTMLCSS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад