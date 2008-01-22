Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
17 лет назад
Легко обсуждаемы детали заказа. Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
Было легко найти общий язык. Также понравились не очень высокие требования. Человек вызывает доверие. :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 14 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
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нет рейтинга