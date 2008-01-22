netler

Виталий Зурьян netler

 
35 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Доработка PHP скрипта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Не показывается лайт бокс в виртумарте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Всплывающая рекламная подсказка рядом с курсором
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Изготовить флэш-баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Дизайн визитки
Легко обсуждаемы детали заказа. Было приятно сотрудничать
Было легко найти общий язык. Также понравились не очень высокие требования. Человек вызывает доверие. :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 14 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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