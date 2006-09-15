netsaita

Татьяна Тюкова netsaita

 
46 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Разработка сайтов под ключ:

- дизайн сайта,

- верстка,

- программирование и создание сайта,

- размещение сайта (домен и хостинг),

- регистрация в поисковых системах, каталогах.

В качестве базового решения при создании сайтов используется универсальный программный комплекс - профессиональная система управления сайтами NetCat. Использование данной системы позволяет серьезно сократить сроки и стоимость разработки, а также расширить возможности по управлению структурой и содержимым сайта через веб-интерфейс. Для малобюджетных проектов используется бесплатная система управления сайтом Joomla.

Дизайн сайтаJoomla
Портфолио
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Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Редизайн сайта
На мой взгляд весьма не плохо сработано)) Оцените http://www.lazerlogo.com/
Работать с хорошим заказчиком в удовольствие. Оплатил сразу после выполнения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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