Разработка сайтов под ключ:
- дизайн сайта,
- верстка,
- программирование и создание сайта,
- размещение сайта (домен и хостинг),
- регистрация в поисковых системах, каталогах.
В качестве базового решения при создании сайтов используется универсальный программный комплекс - профессиональная система управления сайтами NetCat. Использование данной системы позволяет серьезно сократить сроки и стоимость разработки, а также расширить возможности по управлению структурой и содержимым сайта через веб-интерфейс. Для малобюджетных проектов используется бесплатная система управления сайтом Joomla.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
17 лет назад
Ответный отзыв
Работать с хорошим заказчиком в удовольствие. Оплатил сразу после выполнения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
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от 5 дней
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