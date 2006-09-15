Разработка сайтов под ключ:

- дизайн сайта,

- верстка,

- программирование и создание сайта,

- размещение сайта (домен и хостинг),

- регистрация в поисковых системах, каталогах.

В качестве базового решения при создании сайтов используется универсальный программный комплекс - профессиональная система управления сайтами NetCat. Использование данной системы позволяет серьезно сократить сроки и стоимость разработки, а также расширить возможности по управлению структурой и содержимым сайта через веб-интерфейс. Для малобюджетных проектов используется бесплатная система управления сайтом Joomla.