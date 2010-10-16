network78

Евгений Фоль network78

 
45 летГермания/Франкфурт
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Написать текст рассылки

    $15

    Надо написать рассылку из 7 писем 4 письма уже готовых,надо только немного отредактировать 3 письма написать новых,не менее 1000 символов Тема МЛМ Бизнес. Желательно чтобы Вы в этой теме разбирались.Ну и естественно чтобы был опыт в написание рассылок.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видеозапись

    Нужно записать (изменить) видео. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=6lxA89kYfgs&amp;feature=youtu.be запись на английском надо убрать и записать на русском языке. Текст на русском имеется. Жду ваших расценок Прежде чем выбрать исполнителя,хочу прослушать ваши голоса.

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать логотип с блога.

    $5

    Надо убрать логотип с блога с левой стороны http://networkstart.de и сказать мне в каком разделе это делается.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибку на блоге

    $5

    При закачке сайта через ftp я стёр свой блог. Теперь у меня 2 одинаковых сайта. Помогите востановить блог. Блог на находится на немецком хостинге 1&amp;1

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание картинок

    Надо сделать картинки с надписью. В этом направление. http://www.fmgroup.com.ar/index.php/index Жду ваших предложений и расценок. Оплата только после работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Cоздать шапку для блога

    Надо Cоздать шапку для блога,вставить в мой блог и изменить шрифт в заголовке. Блог на немецком: www.verdienen-im-mlm.de Жду ваших предложений и расценок

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регистрация в каталогах

    Регистрация МЛМ Блога в белых каталогах в ручную. - Все заголовки должны быть разными - Заголовки вы пишите сам Напишите во скольких каталогах вы сможете зарегистрировать мой блог и в течение какого времени,ну и конечно же ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибку на блоге
Все ок, впечатления положительные, сотрудничеством доволен!
Быстрая и качественная работа.Спасибо!
Ответный отзыв
ruka88
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод маркетинг плана с английского на русский
Приятно было сотрудничать! Ответственный заказчик! Можно и нужно доверять!
Отличная работа.Остался довольным
Ответный отзыв