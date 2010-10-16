Надо написать рассылку из 7 писем 4 письма уже готовых,надо только немного отредактировать 3 письма написать новых,не менее 1000 символов Тема МЛМ Бизнес. Желательно чтобы Вы в этой теме разбирались.Ну и естественно чтобы был опыт в написание рассылок.
- $15Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
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Не могу войти в админ панель блога,выдаёт следующию ошибку: Access denied. http://networkstart.de/wp-admin Сам блог работает. Кто сможет исправить,пишите.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Сделать статическую страницу главной на блоге wordpressДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно записать (изменить) видео. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=6lxA89kYfgs&feature=youtu.be запись на английском надо убрать и записать на русском языке. Текст на русском имеется. Жду ваших расценок Прежде чем выбрать исполнителя,хочу прослушать ваши голоса.Озвучивание4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Надо убрать логотип с блога с левой стороны http://networkstart.de и сказать мне в каком разделе это делается.Прочее7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
При закачке сайта через ftp я стёр свой блог. Теперь у меня 2 одинаковых сайта. Помогите востановить блог. Блог на находится на немецком хостинге 1&1Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо сделать картинки с надписью. В этом направление. http://www.fmgroup.com.ar/index.php/index Жду ваших предложений и расценок. Оплата только после работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо Cоздать шапку для блога,вставить в мой блог и изменить шрифт в заголовке. Блог на немецком: www.verdienen-im-mlm.de Жду ваших предложений и расценокДизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Регистрация МЛМ Блога в белых каталогах в ручную. - Все заголовки должны быть разными - Заголовки вы пишите сам Напишите во скольких каталогах вы сможете зарегистрировать мой блог и в течение какого времени,ну и конечно же ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад