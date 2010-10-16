Надо написать рассылку из 7 писем 4 письма уже готовых,надо только немного отредактировать 3 письма написать новых,не менее 1000 символов Тема МЛМ Бизнес. Желательно чтобы Вы в этой теме разбирались.Ну и естественно чтобы был опыт в написание рассылок.