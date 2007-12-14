Санкт-Петербург: Срочно нужен специалист, имеющий опыт работы с WinRunner. Об оплате договоримся, возможно надо будет съездить в Германию. Если вам кажется, что есть вероятность, что вы можете подойти, обращайтесь не задумываясь. Сейчас, не откладывайте на потом! Артем Пишите: [email protected] ICQ: 114199936 MSN: [email protected] Звоните: +79219454729