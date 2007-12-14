newtech

N843 Лаборатория newtech

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист, имеющий опыт работы с WinRunner.

    Санкт-Петербург: Срочно нужен специалист, имеющий опыт работы с WinRunner. Об оплате договоримся, возможно надо будет съездить в Германию. Если вам кажется, что есть вероятность, что вы можете подойти, обращайтесь не задумываясь. Сейчас, не откладывайте на потом! Артем Пишите: [email protected] ICQ: 114199936 MSN: [email protected] Звоните: +79219454729

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • JavaScript + HTML + CSS

    Разыскивается удаленный JavaScript + HTML разработчик для написания по нашим заданиям клиентских элементов управления для сложных веб-приложений. Приложение на ASP .NET 2.0 + AJAX, но от вас требуется HTML + JS + CSS. Желательна, ...

    JavascriptHTMLCSSAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • JavaScript + HTML разработчик

    Приглашаем специалиста в области разработки клиентской части веб-приложения. Требования: хороший JavaScript и HTML. Задачи связанные с созданием клиентской части сложных веб-приложений. Взаимодействие с серверной частью ASP .NET приложения посредством AJAX. Если не знакомы с ASP .NET и AJAX -- ...

    JavascriptHTMLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад