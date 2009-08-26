nezzzabud-KA

Елена Незабудка nezzzabud-KA

 
37 летМолдова/Бельцы
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
К ЧЁРТУ ВСЁ! БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ! Ричард Брэнсон (миллиардер)

Выполняем:

- технические и художественные переводы RU/EN, EN/RU; RO/EN, EN/RO; RU/RO, RO/RU

- рерайты, копирайты, описания (RU/EN/RO)

- редактирование, корректировка (RU/EN/RO)

- выполнение работ по школьной/университетской программе

- перевод сайтов, статей, приложений и т.д.

Портфолио
Отзывы заказчиков
cthutq231190
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевести описания к 2 функциям Linux
Работу выполнила быстро, а главное качественно. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Приятно, когда заказчик желает решать все "трудности перевода" ;)
Ответный отзыв
Kostia7
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Англо-русский перевод резюме, несколько тысяч слов
Большое спасибо за Вашу работу. Работа выполненна отлично. Буду рад работать с Вами в будущем.
Отличный заказчик, хороший человек и приятный собеседник! Было чрезвычайно приятно с ним работать! Оплату произвел, как обещал. Желаю успехов и удачных проектов!
Ответный отзыв
partizansk
Алексей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать диплом на конкурс Мисс Виртуальность!
Приятно было работать с человеком. Поставленные задачи выполнила вовремя. Работой остался доволен. При необходимости, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Было очень приятно сотрудничать! Замечательный заказчик, хоть и недавно совсем на нашем сайте!...наверное, просто оттого что человек хороший))) Спасибо!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $3
от 1 дня
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