К ЧЁРТУ ВСЁ! БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ! Ричард Брэнсон (миллиардер)
Выполняем:
- технические и художественные переводы RU/EN, EN/RU; RO/EN, EN/RO; RU/RO, RO/RU
- рерайты, копирайты, описания (RU/EN/RO)
- редактирование, корректировка (RU/EN/RO)
- выполнение работ по школьной/университетской программе
- перевод сайтов, статей, приложений и т.д.
Портфолио
- Фармакологическая тематика - 2.229 просмотров
- Фармакологическая тематика.278 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Работу выполнила быстро, а главное качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Приятно, когда заказчик желает решать все "трудности перевода" ;)
$9
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо за Вашу работу. Работа выполненна отлично. Буду рад работать с Вами в будущем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хороший человек и приятный собеседник! Было чрезвычайно приятно с ним работать! Оплату произвел, как обещал. Желаю успехов и удачных проектов!
$10
10 баллов
14 лет назад
Приятно было работать с человеком. Поставленные задачи выполнила вовремя. Работой остался доволен. При необходимости, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать! Замечательный заказчик, хоть и недавно совсем на нашем сайте!...наверное, просто оттого что человек хороший))) Спасибо!
Переводы
2 отзыва
от $3
от 1 дня
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