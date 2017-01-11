nik-web-design

Здравствуйте!
Меня зовут Николай.
Я предоставляю следующие услуги:
- Дизайн сайтов
- Верстка сайтов по макетам PSD
- Сайты под ключ (дизайн+верстка+программинг)
Делаю сайты:
- Визитки;
- Корпоративные;
- Блоги;
- Сайты-портфолио;
- Личные сайты;
- Продающие сайты;
- Посадочные страницы;
- Представительские бренд-сайты;
- Каталоги продукции;
- Интернет магазины.
Применяю технологии: HTML+CSS+JS+JQuery+PHP+Ajax.
Схемы взаимодействия, работы:
- Обсуждаем задачи по проекту. Составляем Тех. Задание (ТЗ) вместе, в процессе обсуждения деталей проекта.
- Обговариваем сроки и стоимость проекта.
- Вносится предоплата (30-50%).
- Ведется разработка.
- Поэтапное утверждение работ.
- Сдача проекта заказчику.
- Полная оплата проекта.
- Передача файлов работы.
Дополнительно.
Схема работы с поэтапной оплатой (без предоплаты) рассматривается только в следующих форматах:
- Верстка сайта - обсуждаем задачу; верстаю главную; показываю; подходит - оплачивается часть; далее верстаю остальные; утверждение; полная оплата; передача файлов работы.
- Дизайн сайта - предоставляете подробное ТЗ; я делаю макеты, наброски главной страницы; показываю превью; если идея, концепция подходит - оплачивается часть; полная прорисовка; утверждение; полная оплата; передача файлов работы.
- Сайт под ключ с оплатой поэтапно (2-3 этапа), за дизайн, верстку и полностью готовый проект.
При работе над дизайном сайта с предоплатой делаю столько эскизов-вариантов, сколько потребуется для удовлетворения требований заказчика.
При работе БЕЗ предоплаты - выполняю только 1 эскиз (в редких случаях 2). Если попал в ваш вкус - частичная оплата и дорабатываем проект. Если не подходит - расход без взаимных обид. Хотите тщательной проработки предварительных эскизов в неограниченном количестве - делайте предоплату.
Тестовых заданий не выполняю!
Вариант когда заказчик не намерен оплачивать работу даже по частям, а только в конце - мной не рассматриваются.
С уважением, Николай