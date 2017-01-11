nik-web-design

Эффектный дизайн. Эффективные сайты

Здравствуйте!

Меня зовут Николай.

Я предоставляю следующие услуги:

- Дизайн сайтов

- Верстка сайтов по макетам PSD

- Сайты под ключ (дизайн+верстка+программинг)

Делаю сайты:

- Визитки;

- Корпоративные;

- Блоги;

- Сайты-портфолио;

- Личные сайты;

- Продающие сайты;

- Посадочные страницы;

- Представительские бренд-сайты;

- Каталоги продукции;

- Интернет магазины.

Применяю технологии: HTML+CSS+JS+JQuery+PHP+Ajax.

Схемы взаимодействия, работы:

- Обсуждаем задачи по проекту. Составляем Тех. Задание (ТЗ) вместе, в процессе обсуждения деталей проекта.

- Обговариваем сроки и стоимость проекта.

- Вносится предоплата (30-50%).

- Ведется разработка.

- Поэтапное утверждение работ.

- Сдача проекта заказчику.

- Полная оплата проекта.

- Передача файлов работы.

Дополнительно.

Схема работы с поэтапной оплатой (без предоплаты) рассматривается только в следующих форматах:

- Верстка сайта - обсуждаем задачу; верстаю главную; показываю; подходит - оплачивается часть; далее верстаю остальные; утверждение; полная оплата; передача файлов работы.

- Дизайн сайта - предоставляете подробное ТЗ; я делаю макеты, наброски главной страницы; показываю превью; если идея, концепция подходит - оплачивается часть; полная прорисовка; утверждение; полная оплата; передача файлов работы.

- Сайт под ключ с оплатой поэтапно (2-3 этапа), за дизайн, верстку и полностью готовый проект.

При работе над дизайном сайта с предоплатой делаю столько эскизов-вариантов, сколько потребуется для удовлетворения требований заказчика.

При работе БЕЗ предоплаты - выполняю только 1 эскиз (в редких случаях 2). Если попал в ваш вкус - частичная оплата и дорабатываем проект. Если не подходит - расход без взаимных обид. Хотите тщательной проработки предварительных эскизов в неограниченном количестве - делайте предоплату.

Тестовых заданий не выполняю!

Вариант когда заказчик не намерен оплачивать работу даже по частям, а только в конце - мной не рассматриваются.

С уважением, Николай