Необходмо сверстать шаблон письма для разных почтовиков (макет вышлю по прямому запросу)
HTML-верстка5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходмо сверстать шаблон письма для разных почтовиков (макет вышлю по прямому запросу)
Есть готовый сайт. Необходимо подправить в нем стили так, чтобы под IE6 сайт выглядел нормально. Срок 2 дня, стомость 3 тыр.
Задача следующая: необходимо доверстать проект по четким задачам в краткий срок. При успешном сотрудничестве будут заказы на подобные работы. Обязательно: правильная верстка, обязательные знания и опыт java script+ajax Умение использовать html-5. За подробностями ...