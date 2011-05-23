nika_ya

Ника Якубович nika_ya

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Верстка под IE6

    Есть готовый сайт. Необходимо подправить в нем стили так, чтобы под IE6 сайт выглядел нормально. Срок 2 дня, стомость 3 тыр.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка javascript

    Задача следующая: необходимо доверстать проект по четким задачам в краткий срок. При успешном сотрудничестве будут заказы на подобные работы. Обязательно: правильная верстка, обязательные знания и опыт java script+ajax Умение использовать html-5. За подробностями ...

    JavascriptHTMLAjaxJava
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад